POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Zu schnell um die Kurve

Zwei Verletzte kamen nach einem Unfall am Donnerstag bei Bad Schussenried in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr war eine 53-Jährige von Bad Schussenried in Richtung Bad Buchau unterwegs. Sie wollte mit ihrem BMW nach links in Richtung Reichenbach abbiegen. Hierzu stand sie auf der Abbiegespur. Aus Richtung Reichenbach kam ein Seat. Dessen 51-jähriger Fahrer wollte rechts in Richtung Bad Schussenried abbiegen. Auf nasser Straße war er zu schnell. Er rammte den BMW, der nachher auf der Geradeausspur stand. Beide Beteiligten erlitten hierdurch Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 6.000 Euro.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

