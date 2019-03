Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autoscheiben eingeschlagen

Eine Handtasche lockte in der Nacht zum Donnerstag einen Dieb in Heidenheim.

Zwischen 23 und 1.30 Uhr standen auf einem Parkplatz in der Alfred-Bentz-Straße ein Ford und ein VW. An beiden schlug der Unbekannte eine Seitenscheibe ein. Aus dem Ford stahl er eine Handtasche. In der waren Geld und persönliche Gegenstände. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde aus dem VW nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und hofft unter der Telefon-Nr. 07321/3220 auf Zeugenhinweise. Möglicherweise stehen die Taten in Zusammenhang mit denen am Montag (wir berichteten: www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4215579).

Die Polizei warnt ausdrücklich: Lassen Sie keine Taschen oder Wertsachen in ihrem Auto liegen. Wenn Diebe darauf aufmerksam werden, haben sie leichtes Spiel. Gauner haben es nicht nur auf Geld und Navigationsgeräte abgesehen. Vor allem Taschen locken Täter an und haben in einem verlassenen Auto nichts verloren.

