Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Blauer SUV flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen SUV, der am Dienstagnachmittag an einem Unfall beteiligt war. Gegen 15.50 Uhr fuhr der blauen Wagen durch die Parkstraße in Richtung Karcherstraße und bog dann an der Einmündung in Fahrtrichtung Pirmasenser Straße ab. Allerdings hielt der Fahrer offenbar seine Spur nicht ein, so dass es in Höhe des Hauses Nummer 8 zur Berührung mit einem entgegenkommenden Pkw kam: Die jeweils linken Außenspiegel der Fahrzeuge knallten aneinander. Trotzdem setzte der SUV-Fahrer seine Fahrt einfach fort und machte sich aus dem Staub. Hinweise zu dem blauen SUV und seinem Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell