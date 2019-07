Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in Wohnung

Ennepetal (ots)

In der Nacht vom 10. Auf den 11.07.2019 versuchten unbekannte Täter durch Hebeln an der Eingangstür in eine Wohnung in der Voerder Straße einzudringen. Nachdem dies misslang, entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

