Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in der Byfangstraße

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 23.06 bis zum 10.07. hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Byfanger Straße auf. In dem Haus konnten sie keine Beute finden. Sie versuchten es weiter an einem angrenzenden Schuppen, aus dem sie diverse Gartenelektrogeräte entwendeten. Hinweise auf die Täte liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell