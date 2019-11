Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Außenspiegel Radler zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots)

Weil sie ihre Spur nicht einhielt und auch den Seitenabstand offenbar nicht beachtete, hat eine Autofahrerin am Dienstagmorgen einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 35-jährige Frau kurz vor 8 Uhr in der Vogelwoogstraße in Richtung Pariser Straße unterwegs. Nach der Einmündung zur Danziger Straße kam sie mit ihrem Wagen nach rechts auf den am Fahrbahnrand markierten Fahrradstreifen und prallte mit dem rechten Außenspiegel ihres Opel Zafira gegen einen Radfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr.

Der 65-jährige Radler stürzte dadurch über die Bordsteinkante und fiel auf den Gehweg. Der Mann verletzte sich am Arm, und an seinem Fahrrad entstand Sachschaden. |cri

