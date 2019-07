Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - zu weit nach vorne gefahren

Rastatt (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Rauentaler Straße zur Unteren Wiesen. Eine 87-Jährige wollte von Rastatt kommend mit ihrem VW Polo nach rechts in Richtung Niederbühl abbiegen. Zwar erkannte sie den von links kommenden und bevorrechtigten Ford Ka, fuhr allerdings zu weit nach vorne und rammte das bevorrechtigte vorbeifahrende Fahrzeug hinten rechts. Die Seniorin wie auch die 32-jährige Fahrerin des Fords blieben unverletzt. Die Reparaturkosten an den Fahrzeugen dürften circa 8.000 Euro betragen. Die Polo-Fahrerin erwartet eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige. /ag

