Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Sachbeschädigung durch Jugendliche

Freiburg (ots)

Am Sonntag 24.11.2019, konnte gegen 16:30 Uhr ein Anwohner mehrere Jugendliche beobachten, welche im Bereich des Busbahnhofes in der Bahnhofstraße sowie auf einem gegenüberliegenden Parkplatz eines Einkaufsmarktes offensichtlich mutwillig gegen abgestellte Fahrräder traten und diese beschädigten. Die beiden hinzugerufenen Polizeistreifen des Polizeireviers Breisach trafen insgesamt circa 20 Jugendliche an. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung des Anrufers, konnten die Sachbeschädigungen an mehreren Fahrrädern auch konkret einzelnen Jugendlichen zugeordnet werden. Diese sehen sich nun mit Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Freiburg konfrontiert. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

