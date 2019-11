Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Kinder kommen nach Unfall in eine Klinik - Pkw war von Straße abgekommen

Freiburg (ots)

Zwei Kinder kamen am Freitag, 22.11.2019, nach einem Verkehrsunfall zwischen Waldhaus und Nöggenschwiel zur Beobachtung in eine Klinik. Während ein 11-jähriger Junge unverletzt blieb, erlitt eine 2-jährige eine Gehirnerschütterung. Gegen 18:30 Uhr war der 42 Jahre alte Fahrer auf der K 6556 in einer Kurve von der Straße geraten. Er war nach einem Überholmanöver zu schnell. Mit viel Glück verfehlte der schleudernde Wagen im angrenzenden Waldstück die Bäume. Mit einem Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro endete für den Wagen die Fahrt. Die beiden erwachsenen Insassen blieben unversehrt.

