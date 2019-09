Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 29.09.19

Soest - Radfahrerin bei VU leicht verletzt Am späten Samstagnachmittag, gg. 17.15 Uhr, befuhr ein 84 jähriger Bad Sassendorfer mit seinem Opel Astra die Arnsberger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung mit dem Herzog-Adolf-Weg / Emdenstraße bog er nach links in die Emdenstraße ab. Zur gleichen Zeit befuhr eine 27jährige Soesterin mit ihrem Fahrrad den Herzog-Adolf-Weg in Richtung Emdenstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin. Die Radfahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. (AG)

Werl - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Samstag, gegen 17.08 Uhr befuhr eine 81jährige Werlerin mit ihrem Citroen Saxo den Waltringer Weg in Fahrtrichtung Werl. In Höhe der Einmündung mit der Pater-Luig-Straße fuhr sie an einem stehenden Pkw links vorbei. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeugs. In dem Fahrzeug, einem Citroen C3, war eine 55jährige Werlerin in Richtung Waltringen unterwegs. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 81jährige Werlerin leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Rüthen-Körtlinghausen - Schwer verletzter Radfahrer Am Samstag, gegen 15.10 Uhr befuhr ein 39jähriger Warsteiner mit seinem E-Bike die Straße Körtlinghausen 3. Aus zur Zeit nicht bekannten Gründen stürzte er hier mit seinem E-Bike und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Warstein unter der Rufnummer 0290291000 in Verbindung zu setzen. (AG)

Lippstadt - Kind angefahren und geflüchtet Am Freitag, gegen 15.00 Uhr befuhr eine 27jährige Lippstädterin mit ihrem BMW Mini Cooper die Mastholter Straße in Lippstadt. An der Kreuzung mit der Lipperoder Straße bog sie nach links auf die Lipperoder Straße ab. Dabei übersah sie eine 9jährige Lippstädterin, die mit ihrem Fahrrad bei Grünlicht die Lipperoder Straße in Richtung Norden überquerte. Bei der Kollision zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen am Bein zu. Nachdem die Autofahrerin mit dem Kind Kontakt aufgenommen hatte, setzte sie anschließend ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern. (AG)

Lippstadt - Radfahrer leicht verletzt Ein 67jähriger Lippstädter befuhr am Samstag, gegen 11.40 Uhr die Marktstraße in Richtung Cappelstraße. Hier beabsichtigte er nach rechts in die Cappelstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 72jähriger Lippstädter mit seinem Fahrrad die Cappelstraße auf dem Radweg in Fahrtrichtung Norden. Im Einmündungsbereich Cappelstraße / Marktstraße kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Lippstadt - Versuchter Einbruch in einen Kiosk In der Nacht von Freitag auf Samstag, versuchten bisher unbekannte Täter in den Kiosk in der Lange Straße einzusteigen. An einem seitlich gelegenen Fenster versuchten sie das Fenster aufzuhebeln, was aber offensichtlich misslang. Die Täter konnten unerkannt ohne Beute entkommen. (AG)

Wickede-Echthausen - Einbruchversuch misslungen In dem Zeitraum von Samstag 14.09.2019 - 20.00 Uhr bis Freitag, 27.09.2019 - 17.00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mittelstraße einzubrechen. Sie versuchten eine Terrassentür aufzuhebeln. Dank der guten Sicherungseinrichtungen misslang das Vorhaben. Die Täter mussten ohne Beute unerkannt abziehen. (AG)

Soest - Versuchter Einbruch in einen Lagerraum Von Donnerstag bis Freitagnachmittag versuchten bisher unbekannte Täter sich Zugang zu einem Lagerraum in der Martin-Opitz-Straße zu verschaffen. Sie beschädigten dabei ein Rolltor mit dem der Lagerraum gesichert ist. Ohne Beute entkamen die Täter unerkannt. (AG)

