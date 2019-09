Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Bergede - Mutmaßlicher Täter nach Einbruch gefasst

Soest (ots)

Im Kressweg kam es am Freitag, gegen 01:00 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Durch Geräusche und Bewegungen aufmerksam geworden, konnten die Bewohner den Einbrecher erschrecken und in die Flucht schlagen. Die gute Personenbeschreibung führte die gerufene Polizei auf die Spur eines 23-jährigen in Möhnesee wohnenden Mannes. Ein Teil der entwendeten Gegenstände konnte bei ihm gefunden werden. Er wurde festgenommen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell