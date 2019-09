Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Fachmarkt

Lippstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 00:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Fachmarkt in der Windmüllerstraße. Zwei unbekannte Männer hebelten ein rückwärtiges Fenster auf, um in die Büroräume zu gelangen. Das vor dem Fenster angebrachte Gitter war vorher gewaltsam entfernt worden. Entwendet wurden mehrere Kasseneinsätze, die allesamt leer waren. Beide Männer sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein, mit kurzen, dunklen Haaren und Vollbart. Einer der beiden trug eine helle Hose sowie eine helle Reißverschlussjacke mit Kapuze. Der Andere war mit einer Hose im Camouflage-Look und einer dunklen Jacke bekleidet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell