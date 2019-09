Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fridays for Future Demo

Soest (ots)

Am Freitag, den 27.09.2019 findet in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr eine Fridays for Future Demonstration in Soest statt. Der Beginn findet auf dem Markt statt. In der Zeit von 14.50 Uhr bis 15.30 Uhr wird im Bereich der Kreuzung Jakobi-Nötten-Wallstraße / Jakobistraße / Jakobitor / Ulrich-Jakobi-Wallstraße eine Abschlusskundgebung stattfinden. Hierbei werden die Demonstranten den aufgeführten Kreuzungsbereich besetzen. Umleitungen für Verkehrsteilnehmer werden ausgeschildert. Mit leichteren Verkehrsstörungen muss gerechnet werden. (reh)

