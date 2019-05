Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 05.05.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

1. Fahrzeugbrand - Gelnhausen

Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro ist die Folge eines Fahrzeugbrandes am späten Samstagabend vor einer Garagenanlage in der Straße Am Bocksborn in Gelnhausen. Mehrere Anwohner meldeten gegen 23:20 Uhr der Rettungsleitstelle einen brennenden Peugeot, bei dem aus bislang unbekannter Ursache der Motorraum in Brand geriet. Das Feuer griff in der Folge auf eine Garage über, konnte aber schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein in der Garage abgestellter Renault wurde durch das Feuer im Heckbereich beschädigt.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 05.05.2019, Renker PvD

