Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl

In der Zeit von Samstag, 06. April 2019, 16.00 Uhr, bis Montag, 08. April 2019, 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Prälat-Morthorst-Straße das Spiegelglas des rechten Außenspiegels eines Pkw VW Golf, indem sie das Glas fachgerecht ausbauten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 130 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl von Wildkameras

In der Zeit von Samstag, 30. März 2019, 12.00 Uhr, bis Samstag, 06. April 2019, 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Sonnentauweg, zwei auf dem dortigen Grundstück aufstellte Wildkameras. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 376 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Visbek - Brand eines Gummiwagens

Am Montag, 08. April 2019, geriet gegen 18.00 Uhr auf einem Feld in Varnhorn die Ladefläche eines Anhängers, eines so genannten Gummiwagens, in Brand. Das Feuer griff auf einen Baum und den Waldboden über, welches jedoch durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden konnte. Angaben zu Sachschäden liegen derzeit nicht vor.

Visbek - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Sonntag, 07. April 2019, 21.00 Uhr, bis Montag, 08. April 2019, 09.30 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter in Visbek, Goldenstedter Straße, die Türen der linken Seite eines BMW X7. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz am Wohnhaus abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, 08. April 2019, in der Zeit von 08.50 Uhr bis 18.45 Uhr, parkte eine 28-Jährige aus Lohne ihren Ford Focus an der Gildestraße in Vechta. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hintern linken Tür fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte diese, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Gefährliche Körperverletzung/Zeugenaufruf

Am 07. April 2019 kam es im Rahmen der Veranstaltung Championship 2019 zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter trat einem 20-jährigen Goldenstedter mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht. Hierbei brach sich der 20-Jährige das Jochbein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Geräteschuppen

In der Zeit von Freitag, 29. März 2019, 15.00 Uhr, bis Montag, 08. April 2019, 09.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Geräteschuppen an der Straße Meyeresch einen Akku-Rasenmäher im Wert von etwa 190 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Dinklage - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 07. April 2019, 08.30 Uhr, bis Montag, 08. April 2019, 16.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Opel Vivaro, der an der Straße Zur Schmiede geparkt war, das hintere amtliche Kennzeichen VEC-A 853. Es entstand Sachschaden in Höhe von 70 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Goldenstedt/Lutten - Pedelec entwendet

Am Samstag, 04. April 2019, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 09.30 Uhr bis 18.15 Uhr, von einem Fahrradstand am Bahnhof ein Pedelec (Ansmann) im Wert von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Lohne - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Sonntag, 07. April 2019, 19.00 Uhr, bis Montag, 08. April 2019, 19.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Wismarer Weg ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Zugmaschine entwendet

Am 07. April 2019 wurde an der Langweger Straße eine neuwertige, nicht zugelassene Sattelzugmaschine (DAF) entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Drei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 08. April 2019 befuhr ein 59-jähriger Dinklager gegen 16.00 Uhr mit seinem Peugeot die Bahnhofstraße in Richtung Dinklager Straße und musste dort verkehrsbedingt halten. Ein 45-jähriger Lohner fuhr mit seinem Seat Alhambra auf den Pkw des Dinklagers auf. Hierbei wurden die beiden Unfallbeteiligten sowie eine 50-jährige Dinklagerin, die Beifahrerin des 59-Jährigen war, leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

