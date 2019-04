POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Altenoythe - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Samstag, 06. April 2019, bis Montag, 08. April 2019, lösten unbekannte Täter bei einem VW Touran, welcher in der Straße Kellerdamm auf einem Parkplatz abgestellt war, die Radmuttern. Aufgrund ungewöhnlicher Fahrgeräusche ließ der Fahrer den PKW überprüfen und stellte dabei den Eingriff fest. Ein Schaden ist nicht entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Altenoythe - Diebstahl von Rasenmähroboter

Zwischen Samstag, den 06. April 2019, 19.00 Uhr, und Sonntag, den 07. April 2019, 09.00 Uhr, wurde im Narzissenweg durch bislang unbekannte Täter ein Mähroboter aus einem Garten entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Barßel - Versuchter Einbruchdiebstahl aus PKW

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch, dem 27. März 2019, 23.00 Uhr, und Donnerstag, dem 28.März 2019, 06.36 Uhr, das Türschloss eines im Falkendamm geparkten Ford Transit auf unbekannte Art zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung durch Befahren eines frisch angesäten Ackers

Am Sonntag, den 07. April 2019, zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein frisch angesäter Acker in der Feldstraße vermutlich mit einem Quad befahren. Hierdurch wurde das kurz zuvor ausgebrachte Saatgut beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

