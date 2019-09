Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Grüner Lastkraftwagen flüchtig

Geseke (ots)

Schätzungsweise 1.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht von Mittwochnachmittag, gegen 15.10 Uhr, auf der Bürener Straße. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Wagen die Bürener Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung Autobahn. Im Bereich einer Baustelle kam es zu einer Fahrbahnverengung, in der ihm ein grüner Lkw-Kipper entgegenkam. Im Begegnungsverkehr kam es dann zur Kollision der beiden Außenspiegel. Während der 60-jährige Fahrer aus Bochum sein Gefährt anhielt fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des grünen Kippers weiter in Richtung Geseke, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

