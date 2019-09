Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Neuer Verwaltungsleiter der Kreispolizeibehörde Soest

Kreis Soest (ots)

Seit September hat die Polizei einen neuen Leiter im Bereich der Direktion Zentrale Aufgaben (Verwaltung). Der 42-jährige Lippetaler Andreas Thiemann, löst damit seinen Vorgänger, Michael Schürenberg ab, der Ende August in den Ruhestand ging. Sowohl für Landrätin Eva Irrgang, als auch für die Polizei ist Andreas Thiemann kein Unbekannter. Bis 2014 war er bereits im Bereich der Zentralen Aufgaben als stellvertretender Leiter tätig, bevor er in der Kreisverwaltung im Büro der Landrätin die Geschäftsstelle des Kreistages übernahm. Jetzt kehrt er an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück und übernimmt die Direktionsleitung.

Die Direktion Zentrale Aufgaben der Polizei ist in den klassischen Verwaltungsaufgaben Personal, Finanzen, Immobilien und Technik als Servicedienstleister dafür verantwortlich, dass die Kernaufgaben der Polizei erfolgreich bewältigt werden können. Daneben gehört der Bereich des Waffen- und Versammlungsrechtes zur Direktion Zentrale Aufgaben. Etwa 5.000 Waffenbesitzer zählen zu den regelmäßigen Kunden der Kreispolizeibehörde Soest.

