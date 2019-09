Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrerflucht in der Goerdelerstraße

Lippstadt (ots)

Kratzer und Dellen musste eine Autofahrerin an ihrem weißen Opel Corsa, auf einem Parkplatz an der Goerdelerstraße, bei ihrer Rückkehr am Mittwochmorgen, gegen 9.35 Uhr, zur Kenntnisnehmen. Sie hatte dort lediglich zirka 60 Minuten geparkt, als sie dann das Malheur sah. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Vom Unfallverursacher keine Spur. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

