Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Hochwertige Mobiltelefone gestohlen

Lippstadt (ots)

Am Dienstagvormittag betraten, gegen 10.30 Uhr, zwei Männer ein Mobilfunkgeschäft in der Lange Straße in Lippstadt. Die Männer interessierten sich offensichtlich für die Verkaufsfläche mit den Demo Mobilfunkgeräten. Als der Verkäufer auf sie zukam, hatte zumindest einer von ihnen, zuvor drei Apple-Geräte abgerissen und verließ mit dem zweiten Mann fluchtartig das Geschäft. Zeugen konnten die beiden Männer noch über die Lange Straße in Richtung Kirche davonlaufen sehen. Bei den Geräten handelt es sich um ein schwarzes IPhone 7, ein graues Iphone 8 und ein weißes Iphone XR. Die zirka 18 bis 20 Jahre alten Tatverdächtigen hatten schwarze, kurze Haare. Einer von ihnen trug einen schwarzen Bart und war mit einem schwarzen Kapuzenpulli und schwarzer Kappe bekleidet. Der andere hatte einen Drei-Tage-Bart und trug schwarze Kleidung mit einer blauen Adidas Umhängetasche. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

