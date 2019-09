Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Rotlicht zu spät gesehen

Erwitte (ots)

Ein 49-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus Delbrück befuhr mit seinem Betonmischer am Montag, gegen 12.40 Uhr, die Soester Straße (B1) von Soest aus kommend in Richtung Erwitte. An der Kreuzung Soester Straße / Kliever Straße bemerkte er das Rotlicht der dortigen Ampelanlage zu spät, so dass er in den Kreuzungsbereich einfuhr. Von links kam zu diesem Zeitpunkt ein 48-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus Lippstadt, der seine Fahrt weiter in Richtung Völlinghausen fortsetzen wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch sich der Lastkraftwagen des Lippstädters um 180 Grad dreht, eine angrenzende Böschung hinab fuhr und auf dem Gelände eines angrenzenden Bauernhofes stehen blieb. Durch den Unfall wurden der Lippstädter schwer und sein 29-jähriger Beifahrer aus Lippstadt, sowie der 49-jährige Fahrer aus Delbrück leicht verletzt. Die Schadenssumme wird auf 30.000 Euro geschätzt .Durch den Unfall traten mutmaßlich Betriebsstoffe aus, die einen Ölfilm im Kreuzungsbereich hinterließen. Beide Lastkraftwagen waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Unfallaufnahme, Bergungsarbeiten und des Ölfilms auf der Straße, wurde der Unfallbereich gesperrt und der Verkehr in Stirpe und Völlinghausen abgeleitet. (reh)

