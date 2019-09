Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Drogenvortest positiv

Lippstadt (ots)

Mit einem positiven Drogenvortest und einer Blutprobe im Krankenhaus endete am Montagabend, gegen 22.45 Uhr, die Autofahrt eines 18-jährigen Autofahrers aus Anröchte. Er befuhr zuvor die Beckumer Straße in Richtung Innenstadt, als er von einer Streifenwagenbesatzung in Höhe der Udener Straße angehalten wurde. Seine geröteten Bindehäute und eine im April erfasste Autofahrt unter Drogeneinfluss nährten den Verdacht, dass er wieder unter Einfluss von Betäubungsmitteln führen könnte. Der Verdacht bestätigte sich dann durch den positiven Drogenvortest. (reh)

