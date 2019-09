Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Mutmaßlichen Ladendieb gestellt

Lippetal (ots)

Am Montagmorgen, gegen 9.05 Uhr, konnte ein 55-jähriger Mann aus dem Lippetal einen mutmaßlichen Ladendieb in einem Geschäft für Tabakwaren und Schulbedarf in der Schloßstraße in Hovestadt stellen. Nach dem ein 16-Jähriger aus dem Lippetal in das Geschäft ging, um dort augenscheinlich Zigaretten zu entwenden, stellte sich der 55-Jährige den Jugendlichen in den Weg und verhinderte somit die Flucht aus dem Geschäft. Da sich der junge Mann wehrte kamen noch zwei Nachbarn zur Hilfe, so dass der 16-Jährige der hinzugerufenen Polizei übergeben werden konnte. Die Besitzerin erkannte den jungen Mann als denjenigen wieder, der zuvor schon bei ihr Ladendiebstähle begangen hatte. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell