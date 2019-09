Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Volbringen - Mit Fuchs kollidiert

Ense (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Soest befuhr am Montagmorgen, gegen 5.10 Uhr, in Volbringen die Straße Lanner in Richtung Ostönnen und kollidiert hierbei mit einem Fuchs. In Folge des Zusammenstoßes verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sein Wagen in der Böschung einschlug. Durch den Unfall wurde der Soester leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L745 komplett gesperrt. Durch den Wildunfall entstand ein Sachschaden von zirka 12.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell