Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Lackabrieb nach Unfallflucht

Wickede (ots)

Zwei beschädigte Autos mit Lackabrieb in der Eichenstraße sind die Bilanz einer Unfallflucht in der Zeit zwischen Samstag, 10 Uhr und Sonntag, 13.30 Uhr. Aufgrund des Schadensbildes kann vermutet werden, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer die Eichenstraße aus Richtung Antoniusstraße in Richtung Fichtenstraße befuhr und hierbei die beiden Autos streifte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Zwei Zeugen gaben an, dass sie nachts, zwischen 23 Uhr und 3 Uhr, in der Straße das Motorgeräusch eines Kraftfahrzeugrollers gehört hätten. Anschließend hätte es sich angehört, als ob jemand gegen eine Mülltonne gefahren sei. Ob diese Geräusche mit der Unfallflucht im Zusammenhang stehen, kann nur vermutet werden. Durch den Unfall entstand an den beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.200 Euro. (reh)

