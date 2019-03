Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall (kal)

Einbeck (ots)

Unfallzeit: Samstag, 16.03.2019, 13:15 Uhr

Unfallort: 37586 Dassel, Kreisstraße 515

Eine 22-jährige Pkw Fahrerin aus Dassel befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße 515, aus Richtung Erichsburg kommend, in Richtung Dassel. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

