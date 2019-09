Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Motorradfahrer von Straße abgekommen

Möhnesee (ots)

Ein 68-jähriger Motorradfahrer aus Hamm befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 17.05 Uhr, mit zwei anderen Kradfahrern die B516 in Richtung Haarweg. In einer Linkskurve kam er, ohne erkennbaren Grund, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Graben. Ein zuerst angeforderter Rettungshubschrauber konnte den Unfallort ohne den Verletzten wieder verlassen. Der Kradfahrer wurde stattdessen mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle gesperrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro. (reh)

