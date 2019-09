Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Rollsplitt in der Kurve - Motorradfahrer stürzt

Lippetal (ots)

Der Rollsplitt in einer Linkskurve wurde einem 64-jährigen Motorradfahrer aus Ahlen zum Verhängnis. Er befuhr am Sonntag, gegen 17.05 Uhr, die Straße Auf dem Tigge im Lippetal in Richtung Hultrop. Zirka 50 Meter nördlich der Wiltroper Straße verlor er dann die Kontrolle über sein Bike und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge des Sturzes verletzte sich der Kradfahrer schwer. Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell