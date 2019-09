Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch

Soest (ots)

In der Zeit von Samstag auf Sonntag (21.09. - 22.09.2019) sind Unbekannte zwischen 21.45 und 05.15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Alter Hellweg eingebrochen. Dort stahlen sie mehrere Laptops, weitere Elektrounterhaltungsgeräte und Bekleidung. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter 02921 9100 0. (rö)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell