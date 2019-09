Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Möhnesee (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Alleinunfall eines 17 jährigen Mannes aus Kamen. Dieser befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße Südufer in Richtung Stockum und kam in Höhe der Einmündung Im Mühlensiepen in einer Kurve, aus bisher unbekannter Ursache zu Fall. Er rutsche dadurch unter eine Leitplanke und verletzte sich schwer. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Verletzten, in beide Richtungen gesperrt.(bv)

