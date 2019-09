Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einsatz von Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche erfolgreich

Lippstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages, gegen 05.00 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei im Kreis Soest Kenntnis von einem Vermisstenfall in einem Altenheim in Lippstadt-Bad Waldliesborn. Ein 86-jähriger Bewohner hatte offensichtlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag nur leicht bekleidet das Altenheim am Kneippweg in unbekannte Richtung verlassen und vermutlich nicht wieder zurück gefunden. Aufgrund seines Krankheitszustandes stand zu befürchten, dass er sich in ernster hilfloser Lage befand. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei Lippstadt, bei der auch ein speziell ausgebildeter Diensthund und ein Polizeihubschrauber aus Düsseldorf eingesetzt wurden, führten schließlich zum Erfolg. Die vermisste Person konnte stark unterkühlt im Bereich der Parkstraße von der Hubschrauberbesatzung gefunden werden. Sie wurde zur weiteren stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. (hn)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell