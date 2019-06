Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 15.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Strücklingen - versuchter Einbruchdiebstahl Am 15.06.2019, gegen 00:40 Uhr kam es in der Bahnhofstraße beim Raiffeisenmarkt zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Gelände und beschädigte eine Fensterscheibe am Gebäude. Dadurch erlangte der Täter Zutritt in das Gebäude. Die Alarmanlage löste aus und der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Saterland/ Ramsloh unter 04498-2111 entgegen. Petersdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 15.06.2019, gegen 07:50 Uhr befuhr eine 24-jährige Altenoytherin mit einem Pkw die Hauptstraße aus Tungeln kommend in Richtung Petersdorf. Die Fahrerin kam aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Beim Zurücklenken geriet der Pkw auf die Berme und kam ins Schleudern. Im Anschluss kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite im Straßengraben liegen. Die Altenoytherin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Gehlenberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 15.06.2019, gegen 09:05 Uhr ereignete sich auf dem "Neuscharreler Weg" in Friesoythe, Ortsteil Gehlenberg ein Verkehrsunfall. Die 47-jährige Friesoytherin befuhr mit einem Pkw VW UP die Straße in Richtung Gehlenberg. Ihr entgegen kam die 49-jährige Fahrerin eines Pkw VW Passat aus Hilkenbrook. In einer Kurve kam die Friesoytherin auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Fahrerin des VW UP wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Friesoythe

POK Boss

Telefon: 04491/93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell