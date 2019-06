Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den südlichen Landkreis Cloppenburg vom 14./15.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 14.06.2019, gegen 19:40 Uhr, ereignete sich in Cappeln ein Verkehrsunfall. Ein 53 - jähriger Cappelner befährt mit seinem Pkw die Wißmühler Straße aus Richtung Elsten. Er beabsichtigt, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersieht er den Pkw der entgegenkommenden 64-jährigen Fahrzeugführerin aus Cappeln. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Abbiegende leicht verletzt wird. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird auf ca. 6500 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus Senden befuhr am Samstag, 15.06.2019, gegen 05.30 Uhr, mit seinem Pkw den Wiesenweg in Garrel. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kollidiert anschließend mit einem weiteren Baum. Bei der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein Test am mobilen Alkomaten ergibt einen Wert von 1,84 %o. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

i. A. Wilkens, PHK'in

