Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (14.06.2019) bis Samstag (15.06.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person sowie Sachschaden

Am Freitag, 14.06.2019, 15.45 Uhr, befuhr eine 36-jährige Visbekerin mit einem Pkw Volvo die Astruper Straße in ortseinwärtiger Richtung. In Höhe eines Einkaufsmarktes musste sie den Pkw verkehrsbedingt anhalten. Ein ihr nachfolgender 19-jähriger aus Niedernwöhren (Landkreis Schaumburg) erkannte die Situation in Folge von Unachtsamkeit zu spät. Er fuhr mit einem Pkw Ford Fiesta auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die junge Visbekerin leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 8.000,- Euro.

Vechta/Holtrup - Brand eines leerstehenden Putenstalls

Am Freitag, 14.06.2019, 11:40 Uhr, kam es in der Bergstraße in Holtrup nach Arbeiten in einem leerstehenden Putenstall zu einem Brand. Dabei fingen mehrere dort eingelagerte Rundballen Stroh Feuer. Das Feuer breitete sich auf Teile des Dachstuhls aus, wobei es zu einem Gebäudeschaden kam. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr aus Vechta, Langförden und Visbek mit insgesamt 65 Kameraden. Erst nach mehreren Stunden konnten die Glutnester abgelöscht werden.

Visbek - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 14.06.2019, 21.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Visbeker mit seinem Pkw BMW die Astruper Straße in Richtung Vechta. In Höhe eines Malerbetriebes fuhr ein grauer Pkw Volvo Kombi unmittelbar vor dem 41jährigen Visbeker von einer Grundstückszufahrt auf die Astruper Straße auf. Der BMW-Fahrer musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Volvo zu vermeiden. Hierbei überfuhr er ein auf dem Seitenstreifen liegendes Hindernis. Hierbei wurde der Pkw beschädigt. Der Fahrer des Pkw Volvo setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit Polizei Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht vom Donnerstag, 13.06.2019, auf Freitag, 14.06.2019, beschmierten bislang unbekannte Täter in einem Baustellenbereich an der Mühlenstraße diverse Container sowie einen Radlader mit Schriftzügen und Zeichen. Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Telefon: 04441/9430

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell