Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Radfahrer schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht

Warstein (ots)

Am Sonntag, gegen 18.55 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Radfahrer aus Warstein die Straße Dahlborn in Warstein. Während der Fahrt auf der abschüssigen Straße, versuchte er mutmaßlich seine Geschwindigkeit durch einen Bremsvorgang zu reduzieren, wobei er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Hierbei prallte er mit dem Kopf auf den Asphalt und verletzte sich schwer. Einen Fahrradhelm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in das Warsteiner Krankenhaus gebracht. (reh)

