Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Holtum - Opferstock aufgebrochen

Werl (ots)

Ein unbekannter Täter brach den Opferstock der Stankt Agatha Kirche in Holtum, in der Agathastraße in der Zeit zwischen Sonntag, 10 Uhr bis 18 Uhr, auf. Der Opferstock, im inneren der Kirche war mit einem Vorhängeschloss gesichert, welches der Unbekannte aufgehebelt hatte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

