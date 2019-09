Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Verschaltet

Warstein (ots)

Am Sonntag, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Bochum die L856 von Meschede aus kommend in Richtung Hirschberg. Kurz vor einer starken Linkskurve, vor dem Ortseingangsschild von Hirschberg, verschaltet sich der Kradfahrer von dem dritten in den ersten Gang, wodurch das Zweirad einen "Satz" machte und der Bochumer die Kontrolle verlor. Aufgrund des folgenden Sturzgeschehens verletzte er sich. Er wurde anschließend, zur ambulanten Behandlung, in das Warsteiner Krankenhaus gebracht. Die Schadenssumme bilanzierte die Polizei auf zirka 2.500 Euro. (reh)

