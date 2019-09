Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fenster stand auf Kipp

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 21.50 Uhr und 5.10 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Straße Alter Hellweg. Beschädigungen an einem zuvor Auf Kipp stehenden Fenster lassen vermuten, dass der Unbekannte hierdurch eindringen konnte. Bevor er durch die Terrassentür den Tatort wieder verlassen konnte, entwendete er unter anderem eine Playstation 4, einen Laptop von Dell, eine Smart Watch von Samsung und Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

