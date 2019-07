Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pkw beschädigt

In der Zeit von Freitag, 12. Juli 2019, 14.00 Uhr, bis Montag, 15. Juli 2019, 07.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Pkw VW Polo, der an der Kronenstraße geparkt war. Offensichtlich hatten die Unbekannten gegen die Heckklappe getreten, sodass diese verbeult wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell