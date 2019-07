Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrunfall mit 5 leichtverletzten Personen unter Einfluss von Alkohol.

Gelsenkirchen (ots)

Am 06.07.2019,gegen 18:00Uhr, befuhr eine 19jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Ressestraße in Fahrtrichtung Herten. In ihrem Fahrzeug befanden sich drei weitere Fahrzeuginsassen. Ein 25 Jahre alter Gelsenkirchener fuhr mit seinem Kleintransporter unmittelbar hinter der späteren Unfallbeteiligten, um den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Die 19 Jahre alte Fahrzeugführerin musste ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen, der hinter ihr fahrendende Pkw fuhr auf. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamte bei dem 25jährigen in der Atemluft Alkoholgeruch fest. Da der Fahrzeugführer über Schmerzen klagte, wurde er dem Krankenhaus zugeführt. Dort wurden ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die 19jährige sowie ihre drei Fahrzeuginsassen (20J./22J./14J.) wurden leicht verletzt.

