Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Bistro

Kusel (ots)

In der Nacht vom 11.03.2019 auf den 12.03.2019 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Bistro in der Trierer Straße ein. Es wurden aus dem Innenraum ein niedriger 4-stelliger Geldbetrag sowie diverse Gutscheine entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381-919-0 oder E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

