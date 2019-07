Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz nach Drohanruf am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am 06.07.2019, 18:55 Uhr kam es nach einem Drohanruf zu einem Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Die Einsatzkräfte evakuierten den Bahnhof und sperrten in weiträumig ab. Der Zug- und U-Bahnverkehr wurde für den Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen eingestellt. Die Maßnahmen dauerten bis 21:58 Uhr. Im Anschluss daran wurde Absperrung wieder aufgehoben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

