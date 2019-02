Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bei Verkehrskontrollen werden zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße und Trunkenheitsfahrten festgestellt

Landkreis Gifhorn (ots)

Am Samstag 23.02.2019 wurden im Landkreis Gifhorn vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Hauptsache wurden Geschwindigkeitsüberwachungen an Unfallschwerpunkten durchgeführt und die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer überprüft.

Festgestellt wurden 9 Geschwindigkeitsverstöße, wovon der schnellste Fahrzeugführer 97 km/h bei erlaubten 70 km/h gefahren ist. Außerdem wurden zwei Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt, ein Pkw-Führer mit 2,02 Promille und ein Fahrradfahrer mit 1,83 Promille, eingeleitet und jeweils Blutproben entnommen.

In einem Fall wurde aufgrund der Bauartveränderung eines Pkws die Weiterfahrt untersagt und der Pkw zur technischen Überprüfung durch den TÜV sichergestellt.

