Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Meinersen

Meinersen (ots)

Meinersen, Gifhorner Straße 188b 14.02.2019, 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Donnerstag vergangener Woche auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Gifhorner Straße in Meinersen ereignet hat.

Eine 53-jährige aus dem Ort stellte ihren blauen VW Golf gegen 17 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbox vor dem Supermarkt ab. Als sie eine viertel Stunde später zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen im Heckbereich des VW Golf. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 1.000 Euro und konnte gleichzeitig Lackspuren am Unfallort sichern. Nach ersten Erkenntnissen gehen sie von einem roten Pkw als Unfallverursacher aus.

Hierzu bittet das Polizeikommissariat Meinersen um Hinweise unter der Telefonnummer 05372/97850.

