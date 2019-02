Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht am Bernsteinsee

Sassenburg (ots)

Sassenburg, Kreisstraße 29 20.02.2019, 13.20 Uhr

Am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr kam es Uhr auf der Kreisstraße 29 in der Gemarkung Stüde, zwischen den beiden Zufahrten zum Naherholungsgebiet Bernsteinsee, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Unfallflucht.

Ein 22-jähriger aus der Sassenburg befuhr mit seinem VW Golf die K 29 in Richtung Stüde. Zwischen den beiden Zufahrten zum Naherholungsgebiet Bernsteinsee kam ihm ein schwarzer Pkw, vermutlich ein Golf oder Passat neuerer Baureihe, teilweise auf seiner Fahrbahn entgegen, so dass er ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden.

Dabei geriet sein Pkw außer Kontrolle, so dass er anschließend gegen einen Straßenbaum prallte. Der 22-jährige wurde dabei leicht verletzt. An seinem Golf entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Pkw und bog nach Zeugenaussagen im Anschluss in die nördliche Zufahrt des Naherholungsgebiet Bernsteinsee ab.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weyhausen unter der Rufnummer 05362-93290 in Verbindung zu setzen.

