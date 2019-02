Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall in Müden/Aller

Müden/Aller (ots)

Müden/Aller 18.02.2019, 17.30 Uhr

Die Polizei Meinersen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagabend in der Ortsmitte von Müden/Aller ereignet hat. Beteiligt waren zwei Autofahrer und ein Radfahrer. Verletzt wurde aber offensichtlich niemand.

Eine 69-jährige aus Flettmar fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem VW Caddy auf der Bahnhofstraße und wollte die Hauptstraße geradeaus in Richtung Ahnser Straße queren. Gleichzeitig war ein 53-jähriger Müdener mit seinem VW Golf auf der Hauptstraße in Richtung Dieckhorst unterwegs und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Plötzlich fuhr der warte pflichtige Caddy los. Ehe es zur Kollision der Autos kam, konnten beide Fahrzeugführer noch rechtzeitig bremsen. Ein Radfahrer, der auf der Hauptstraße in Richtung Flettmar unterwegs war, stürzte jedoch beim Bremsversuch, touchierte mit seinem Fahrrad zunächst den Golf und rutschte damit anschließend gegen den Caddy. Der Radfahrer, der einen Schutzhelm trug, blieb hierbei offensichtlich unverletzt. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden.

Die 69-jährige und der Radfahrer einigten sich darauf, im Konvoi nach Flettmar zu fahren, um dort die beschädigten Fahrzeuge in Ruhe in Augenschein zu nehmen. Zunächst folgte der Radfahrer auch dem langsam fahrenden Caddy. Irgendwann verlor die 69-jährige ihn jedoch im Rückspiegel aus den Augen.

Daher bittet die Polizei nun um sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer oder zum eigentlichen Unfall unter der Telefonnummer 05372/97850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell