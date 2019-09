POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Auf dem Dach gelandet

Kreispolizeibehörde Soest

Eine Leichtverletzte und zirka 7.900 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei am Montag nach einem Verkehrsunfall auf der Loher Straße. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Lippstadt befuhr, gegen 11.25 Uhr, die Loher Straße aus Richtung Lohe kommend in Fahrtrichtung Benninghausen. In einem Kurvenbereich kam die Autofahrerin nach rechts auf die Bankette. Durch ein eingeleitetes Bremsmanöver brach der Wagen hinten aus und geriet in den rechten Straßengraben. Hier überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die 19-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht, welches sie noch am gleichen Tag wieder verlassen konnte. (reh)

