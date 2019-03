Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag, den 28.03.2019, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ereignete sich in Heppenheim in der Uhlandstraße in Höhe der Hausnummer 30 ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer Fiat Panda am linken Außenspiegel beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim (Tel: 06252/7060) in Verbindung zu setzen.

