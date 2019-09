Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Zu spät wahrgenommen

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr, gegen 14.20 Uhr, ein 23-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf die Bundesstraße L856 in Fahrtrichtung Soest. In Folge eines Rückstaus vor der dortigen Ampelanlage, kam der Verkehr immer wieder ins Stocken. Der Bad Sassendorfer bemerkte hierbei zu spät, dass ein 70-jähriger Autofahrer aus Neuenrade seinen Wagen wieder abbremste, und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall wurde eine 80-jährige Frau aus Sundern, die auf der Rückbank des 70-Jährigen saß, leicht verletzt. Sie wollte sich später selbständig zum Arzt begeben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. (reh)

