Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wie kamen die Täter in die Schule?

Werl (ots)

Wie konnten die unbekannten Täter in eine Schule in der Lindenallee in Werl eindringen? Diese Frage konnte bei einer ersten Begehung des Tatortes durch Polizeibeamte noch nicht geklärt werden. Fest steht bislang, dass zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, Unbekannte mehrere Türen innerhalb der Schule gewaltsam geöffnet hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie hierbei jedoch nichts. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

